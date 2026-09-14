Donyell Malen ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto in trasferta contro il Torino. Queste le sue parole:

Qui è nata la Dybalen: quanto le piace questa coppia? "E' divertente. Dybala ha fatto un grande passaggio, mi dispiace non abbia preso l'assist perché il portiere l'ha toccata. La cosa importante era fare gol".

Che cosa è cambiato in questi otto mesi? Si rende conto di che cosa è diventato per i tifosi della Roma? "Non penso tanto all'idolo che sto diventando per i tifosi, voglio solo segnare tanti gol. Abbiamo degli obiettivi di squadra da raggiungere e sono concentrato su questo".

Ha mai visto un compagno festeggiare con un crampo dopo un gol, come ha fatto Pisilli? "Ha bisogno di una sedia, non riesce a stare in piedi (ride, ndr). Non aveva mai visto un festeggiamento del genere. E' stato un bel gol, anche se ho visto poco dalla panchina".

Che cosa comporta pensare al fatto che solo Totti ha segnato più di 5 gol nelle prime 4 partite di campionato? "So quanto Totti è grande per la Roma. Mi piace tantissimo giocare questo calcio e battere tutti questi record".