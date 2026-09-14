Le sue parole: "Volevo accennare un'esultanza dopo il gol, ma mi ha preso un crampo bruttissimo al polpaccio"
Pisilli: "Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini"
Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto in trasferta contro il Torino. Queste le sue parole:
Come è stato esultare con i crampi? "Volevo accennare un'esultanza dopo il gol, ma mi ha preso un crampo bruttissimo al polpaccio. Non riuscivo a stare in piedi".
Riuscite a fermare Malen in allenamento? "E' fortissimo, ha avuto un impatto incredibile da quando è arrivato. Speriamo continui così, a segnare tutti questi gol, perché ci dà sempre una grande mano".
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