Le sue parole: "Volevo accennare un'esultanza dopo il gol, ma mi ha preso un crampo bruttissimo al polpaccio"

Redazione
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Pisilli: "Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini"

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Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto in trasferta contro il Torino. Queste le sue parole:

Come è stato esultare con i crampi? "Volevo accennare un'esultanza dopo il gol, ma mi ha preso un crampo bruttissimo al polpaccio. Non riuscivo a stare in piedi".

Riuscite a fermare Malen in allenamento? "E' fortissimo, ha avuto un impatto incredibile da quando è arrivato. Speriamo continui così, a segnare tutti questi gol, perché ci dà sempre una grande mano".

AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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