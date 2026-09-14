Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto in trasferta contro il Torino. Queste le sue parole:

Come è stato esultare con i crampi? "Volevo accennare un'esultanza dopo il gol, ma mi ha preso un crampo bruttissimo al polpaccio. Non riuscivo a stare in piedi".

Riuscite a fermare Malen in allenamento? "E' fortissimo, ha avuto un impatto incredibile da quando è arrivato. Speriamo continui così, a segnare tutti questi gol, perché ci dà sempre una grande mano".