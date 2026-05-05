Roma-Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: Malen altra categoria, Wesley da applausi

La Roma demolisce la Fiorentina, vincendo 4-0 all'Olimpico e approfitta, questa volta, del turno favorevole visti i risultati delle dirette concorrenti per la corsa in Champions. Con i tre punti di ieri i giallorossi si sono portati a -1 dalla Juventus al quarto posto (e -3 al Milan), ma soprattutto hanno dimostrato di essere entrati nell'ormai consueto 'periodo gasperiniano', quello in cui le squadre del tecnico di Grugliasco volano più delle altre, soprattutto quando le altre sono in calo dopo una stagione intensa. Ora la Roma ci crede davvero, grazie anche alla conferma di Wesley, alle giocate di Malen e al ritorno di Koné.