La Roma torna a volare anche in campionato. La risolve il brasiliano, ma c’è tanto anche di Ndicka, Koné ed Hermoso su una vittoria che rilancia i sogni
SVILAR 7
Vuole conservare il primato di portiere meno battuto d’Europa. Impresa non facile visto il potenziale d’attacco dei lagunari. Nel primo tempo compie un solo intervento, ma vale quasi un gol quando esce prontamente su Douvikas in area piccola. Nella ripresa deve subito volare ad evitare guai dopo la deviazione di Ndicka. C’è sempre, anche a Natale.
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