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DIFESA

GOLLINI 6,5: Spiazzato sul rigore di Nzola, ma attento sul tentativo di Adopo a due passi dalla porta. Un po’ come aveva fatto sabato a Napoli su Olivera. Al menu del primo tempo aggiunge un’uscita su Obert poco prima del duplice fischio. Nella ripresa si oppone tre volte, stilisticamente magati non bene. Ma con efficacia. Fino all’imbucata di Maldini.

MANCINI 5: Si infila subito tra le maglie sarde impegnando seriamente Caprile. Una gara quasi più di ala avanzata che da difensore centrale, e questo permette al Cagliari di trovare qualche spazio inaspettato proprio dalle sue parti. Fadera comprende la serata difficile e lo punta un minuto sì e l’altro pure. Mancio prova a replicare assicurando comunque quella spinta che Gasp pretende. Ma manca equilibrio. (82’ Ghilardi 6,5: Una manciata di secondi e azzecca il cross per Mora. Merita più attenzione)

NDICKA 6: Nzola lo beffa concretamente solo una volta, quando è dagli undici metri e l’ivoriano è costretto a rimanere fuori area. Ma lo scontro dal sapore d’Africa è decisamente più ostico del previsto e vede l’attaccante del Cagliari con un’altra occasione letale. Spaventi che durano il tempo di un jumpscare.

KOULIERAKIS 6,5: Altra chance per il greco che è provvidenziale dopo sei minuti su Nzola. C’è ancora un gap da apprendistato che deve completarsi soprattutto in quella fase di spinta su cui Hermoso ormai è docente universitario. Ma arrivano segnali incoraggianti e nella ripresa cresce anche oltre il centrocampo.

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