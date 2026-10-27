Sembrava ad un passo dal rientro Paulo Dybala, ma è ancora ai box. Il problema al polpaccio non è smaltito, domenica era tornato ad allenarsi in gruppo ma anche questa sera è rimasto ai box e non ci sarà neanche con Manchester United e Udinese. Preoccupato Gasperini che in conferenza stampa ha fatto il punto sulle sue condizioni: "Ero fiducioso dopo l'allenamento di lunedì. Paulo ci mette un po' di tempo a recuperare dagli infortuni. Pensavamo che ci sarebbe voluto di meno ma così non è stato. Con lui e Koné puntiamo il Sassuolo ma non so se sarà possibile". Ancora attesa. Nessun problema per Balerdi che non ha giocato per un duro colpo subito a Napoli, ma sabato sarà a disposizione.