Gollini si è preso la porta. Anche oggi è stato decisivo con alcune parate fondamentali a tenere il risultato. Tra poco lascerà il trono a Svilar, ma fino a questo momento, sono pochi i rimpianti che ha lasciato. Ecco le sue parole a Dazn.

Che vittoria è? Che sensazioni ha? "Sono punti pesanti che ci permettono di stare lì, giocando tante partite non è facile e ci sta ogni tanto che manchi un po' di brillantezza. Le squadre forti e solide però, che hanno obiettivi importanti, anche quando non giocano bene riescono a fare punti e a vincere. A volte abbiamo portato via un punto che valeva una vittoria, oggi siamo riusciti a portarne via tre. Questo è importante. Questo gruppo sta dando tante risposte, sono sempre tutti a disposizione e al massimo. Anche quando non riesce a giocare il calcio spumeggiante che sa giocare, riesce a portare a casa delle risposte. Questo è un grande credito che ci va dato".

Si aspettava un Lulli così? "L'ho visto in ritiro, tutti pensavamo avesse grande atletismo. La qualità delle scelte in avanti farà la differenza nella sua carriera. Imparare a fare le scelte giuste, sta a lui. Ora sta imparando anche a buttarsi dentro, ma è un bravissimo ragazzo e ha la testa sulle spalle. Ogni tanto lo devo riprendere per difendere, gli piace attaccare, ma è bravo e super-umile. Farà una grande carriera, ne sono sicuro".

Oggi l'ennesima dimostrazione del suo valore. "Ho giocato poco negli ultimi anni, ma in allenamento mi vedo e i miei compagni mi vedono. Il calcio va super veloce, bastano sei mesi e tutti pensano che tu sia morto. Anche quando non ho giocato, sono sempre stato in ambienti di grande livello e con grandi giocatori. Il mio valore l'ho sempre saputo. Mi dispiace per Mile, che tutti abbracceremo quando tornerà, ma sono contento di aver avuto il mio momento. L'importante è andare avanti e fare il meglio per questa squadra, stiamo facendo una bell'annata e bisogna continuare così".