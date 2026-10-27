Mora è entrato e ha deciso la partita. Prima il gol di testa, poi l'assist per Malen: Rodrigo ha messo il sigillo in questo match molto complicato. A fine partita, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

E' una vittoria del gruppo dei giovani, quella di questa sera? "Sì, è un gruppo davvero giovane ma anche forte. Tutti sono pronti a giocare, giovani o più "vecchi" che siano. La cosa importante è la squadra. Due settimane fa è stato decisivo Soulé, questa sera io nella stessa posizione. A prescindere dall'età, tutti stiamo dando il meglio e rendendo possibile questo percorso".

Guardando all'esultanza, quanto è stato importante segnare ed essere decisivo questa sera? Il suo gioco migliora giocando nella posizione di Soulé, a sinistra? "Sogno di essere un giocatore chiave e aiutare la squadra quando ne ha bisogno, oggi ho segnato e la squadra aveva bisogno di un gol. Ho aiutato la squadra ed è la cosa più importante. Per me giocare a sinistra è meglio in modo da andare dentro il campo, lo stesso vale per Soulé che parte da destra per accentrarsi. Ma gioco in ogni posizione per aiutare la squadra".

Quanti gol ha segnato di testa? "Non segno tanto di testa, ma qualche volta gli avversari dimenticano il giocatore più basso. Quindi riesco a trovare lo spazio per segnare di testa".

Quanto ci si diverte a giocare con Gasperini per uno come lei? "Il mister vuole che andiamo all'attacco, a volte è difficile ma ci proviamo. E' una cosa positiva, pensare sempre a fare gol è importante per vincere le gare. E ai giocatori offensivi piace una cosa del genere".

Mora in conferenza stampa

In cosa puoi migliorare di più con Gasperini? "Da quando sono arrivato mi ha chiesto di giocare con fiducia, puntare l'avversario senza paura. Posso ancora migliorare la condizione fisica e in tante altre cose".

Cosa vuoi dire ai tifosi che vi hanno incitato fino alla fine? "Da quando sono arrivato mi hanno accolto benissimo e avevo voglia di una serata così per ripagarli, sono contento di aver segnato. Nel momento più difficile, quando il Cagliari ha pareggiato, i tifosi hanno continuato a cantare e ci hanno dato la spinta per ribaltarla. Sono contento per aver contribuito alla vittoria della squadra".

Ti aspetti di diventare un titolare? "Tutti i giocatori vorrebbero partire titolari ma quello che più importa e che chiunque giochi anche entrando dalla panchina dia il massimo. E ci stiamo riuscendo".