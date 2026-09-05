Gasperini: "Non c'è distinzione tra i titolari e chi parte in panchina. Gioca chi sta meglio"

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DIFESA

Una serata maledetta che si trasforma in notte magica grazie all’ingresso di Castro e Soulé. Un brivido permesso anche dal pareggio di Hermoso

SVILAR 6: Altra mezz’ora di cruciverba fino al tiro centrale di Scamacca che Mile respinge in due tempi. Di fatto l’unico tentativo dell’Atalanta in un primo tempo di puro dominio romanista. La ripresa si apre decisamente peggio con il tiro imparabile di Ederson e il tentativo che finisce fuori di un soffio di Krstovic.

MANCINI 5: La prima grossa occasione è la sua, ma trova un super Carnesecchi ad impedirgli il bagno del gol. Partecipa al pacchetto “aggredisci alto e non concedere respiro” senza mai perdere di vista Elmas. Anche lui poteva fare meglio, però, sul gol di Ederson. Da quel momento in poi sbarella un po’ troppo. (62’ Ghilardi 6,5: cerca di ristabilire compattezza e dà pure qualche strappo in avanti. Molto bene)

NDICKA 7: Dopo Pellegrino si alza il livello con Scamacca, ma le skill dell’ivoriano sono di un livello decisamente superiore. Gigantesco in fase di copertura preventiva e in ogni lettura della partita. Sarri prova così la carta Krstovic che lo mette più in difficoltà. Cerca anche lui di conquistare il debutto del gol, ma Colombo annulla per fuorigioco. Esce non per demerito. (67’ Balerdi 7: ingresso di personalità in un momento di certo non semplice. Prima impressione: ottima)

HERMOSO 7: Statua sì, ma non nel senso che sta fermo. Perché lo spagnolo va sempre ad aggredire alto permettendo di alzare il gioco e il bavero di una Roma da assalto. Statua sì, anche quando respinge di fisico per un tempo i tentativi di De Keteleare. Statua sì, quando si fa superare però da dal belga sul gol immeritato del vantaggio atalantino. Statua ancora quando ristabilisce la realtà e porta almeno un punto alla Roma. Ah no, alla fine sono tre. Pardon.

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