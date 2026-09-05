Le sue parole: "Siamo contenti per questi tre punti, erano fondamentali. Credo che questa squadra sia troppo unita. Diamo tutti tutto e siamo sempre disponibili"

Redazione
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Cessione Soulé, Gasperini precisa: "Non c'è nessuna offerta, domani può giocare"

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Matias Soulé ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto in rimonta contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Si sente bene in questo momento? "Provo a dare tutto, che sia dall'inizio o dal secondo tempo. Credo che questa squadra sia troppo unita. Diamo tutti tutto e siamo sempre disponibili. Abbiamo dominato questa partita, poi ci sono stati i due gol che abbiamo solo che meritato".

Possiamo dire che in questo momento la Roma è l'anti-Inter? "Non lo so, siamo alla terza giornata ed è troppo presto per parlare. L'anno scorso giocando così ci siamo meritati la Champions, quest'anno vogliamo ancora di più. Come successo oggi, dimostriamo di non morire mai e di crederci fino alla fine. Siamo contenti per questi tre punti, erano fondamentali".

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SOULE A DAZN

Quanto pesa vincerla così? "Abbiamo sofferto ma vincere così alla fine è una gioia incredibile, non solo per noi, guardate i tifosi. È stata una grandissima partita meritata da noi e per fortuna abbiamo portato a casa tre punti".

Dov'è il margine di crescita di questa squadra? "Ovviamente siamo messi bene, è stato un inizio bellissimo ma dobbiamo continuare così lottando fino alla fine come oggi. Siamo lì lì, questa squadra può ambire a tante cose ed essere in alto con le grandi squadre".

Le tue sensazioni dopo la notizia del ritiro di Messi dalla Nazionale e del tuo gol oggi. "Per me può giocare fino a 50 anni, è un peccato ma ho la speranza che possa continuare e andare e giocare insieme a lui, sarebbe un sogno".

Hermoso gli dice che merita la Nazionale. "Non lo so io lavoro ogni giorno per questo, per me è importante e dare tutto per questa squadra".

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