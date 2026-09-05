Una “Roma da pazzi”, quella vista all’Olimpico. I giallorossi hanno dato vita a una partita senza senso: pali, occasioni, il gol subito e una rimonta che resterà nella storia di questo campionato. La squadra di Gasp ha dimostrato di essere un gruppo unito, che non molla mai. Nemmeno quando il match sembra ormai finito. Hermoso ha indicato la strada, Soulé l’ha percorsa e al 93’ ha fatto esplodere l’Olimpico, portando la Roma in trionfo. I giallorossi salgono a quota 9, a punteggio pieno. E Dybala, uno dei protagonisti con il suo assist, ha voluto festeggiare con poche parole, ma di fuoco: “Si soffre, ma quanto è bello vincere così”, ha scritto la Joya sui social. Adesso, però, testa alla Champions. Giovedì c’è il Fenerbahce.