Roma-Atalanta 1-1 LE PAGELLE: Soulé a catinelle. Hermoso tradimento e perdono

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DIFESA

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La Roma pareggia una partita combattuta alla pari e con tante defezioni. Anzi sono i giallorossi ad avere le maggiori occasioni, ma Carnesecchi le para (quasi) tutte

SVILAR 6: Guarda con la coda dell’occhio il fendente di Krstovic, ma il vero Svilar avrebbe potuto fare di più. Poi allunga la gamba in stile ispettore Gadget per evitare lo 0-2. Ed è un intervento fondamentale. Qualche giocata coi piedi è da migliorare, per il resto solo qualche uscita.

MANCINI 6: Non in perfette condizioni, cerca di comunque di garantire la doppia fase tra supporto a Celik e copertura sulle ripartenze di Raspadori e compagni. Nella ripresa si incolla al fischiato Zalewski e regge botta finché può. (60’ Ghilardi 6,5: in giacca e doppiopetto, gestisce con tranquillità e si permette pure un colpo di tacco)

NDICKA 6,5: I tempi di marcatura su Krstovic sono quasi sempre azzeccati e può poco sul gol del montenegrino se non fare un passo avanti per mandarlo in fuorigioco. Nel resto del match cerca di trasmette serenità anche nei momenti difficili.

HERMOSO 6,5: Cappelli raccolti e voglia di cancellare quella brutta amnesia che ha portato al gol di Krstovic dopo 12 minuti e pesava parecchia nell’economia di una partita che la Roma stava gestendo bene. Lo spirito Atletico però è ancora nelle vene e si catapulta alla perfezione per trovare il pareggio e farsi perdonare. Nella ripresa però le amnesie restano così come i tentativi di doppietta.