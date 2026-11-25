La quinta giornata della League Phase di Champions League tra Paris Saint Germain e Roma si è aperta con un grande spettacolo sugli spalti del Parco dei Principi. Prima del fischio d'inizio infatti dalla curva Boulogne, vicino al settore ospiti gremito dai circa 1500 tifosi giallorossi, è stato srotolato un maxi striscione con un guerriero gallo e uno romano. Pronti a darsi battaglia, ovviamente, sul rettangolo verde. All'ingresso in campo delle squadre, poi, la curva Auteuil (cuore del tifo organizzato parigino) il prosieguo della storia. Un altro striscione, infatti, ha mostrato il guerriero romano ferito di fronte al gallo vittorioso. Intanto in campo, prima del fischio d'inizio, è comparsa una spettacolare coreografia con un gioco di luci magnifico che ha mostrato sul prato i due monumenti simbolo delle due città, Parigi e Roma: la Tour Eiffel da un lato, il Colosseo dall'altro.

Lo striscione "Ciro Vive"

Durante il primo tempo, poi, uno striscione ha catturato l'attenzione al Parco dei Principi. I tifosi parigini, infatti, hanno. Un messaggio chiaro, rivolto anche aiper il match di questa sera. Lo striscione ovviamente ricorda, il tifoso deloriginario di Scampiaesploso dall'ultrà romanistaprima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina dela Tor di Quinto, e deceduto il 25 giugno dopo. Alla base del gesto c'è lo, legate da anni da un'amicizia consolidata tra i rispettivi gruppi ultras. Anche per questo motivo, in tema di ordine pubblico, nella Capitale francese la sfida di questa sera era particolarmente attenzionata dalle Forze dell'Ordine.