Lo striscione, esposto nel corso del primo tempo del match contro i giallorossi dai tifosi parigini, ha catturato subito l'attenzione di tutti: il messaggio e il gemellaggio con il Napoli
Psg-Roma, la spettacolare coreografia del Parco dei Principi: protagonisti Tour Eiffel e Colosseo
La quinta giornata della League Phase di Champions League tra Paris Saint Germain e Roma si è aperta con un grande spettacolo sugli spalti del Parco dei Principi. Prima del fischio d'inizio infatti dalla curva Boulogne, vicino al settore ospiti gremito dai circa 1500 tifosi giallorossi, è stato srotolato un maxi striscione con un guerriero gallo e uno romano. Pronti a darsi battaglia, ovviamente, sul rettangolo verde. All'ingresso in campo delle squadre, poi, la curva Auteuil (cuore del tifo organizzato parigino) il prosieguo della storia. Un altro striscione, infatti, ha mostrato il guerriero romano ferito di fronte al gallo vittorioso. Intanto in campo, prima del fischio d'inizio, è comparsa una spettacolare coreografia con un gioco di luci magnifico che ha mostrato sul prato i due monumenti simbolo delle due città, Parigi e Roma: la Tour Eiffel da un lato, il Colosseo dall'altro.
Lo striscione "Ciro Vive"Durante il primo tempo, poi, uno striscione ha catturato l'attenzione al Parco dei Principi. I tifosi parigini, infatti, hanno esposto lo stendardo "Ciro Vive". Un messaggio chiaro, rivolto anche ai supporters giallorossi accorsi in circa 1500 in Francia per il match di questa sera. Lo striscione ovviamente ricorda Ciro Esposito, il tifoso del Napoli originario di Scampia ferito mortalmente da un colpo di pistola esploso dall'ultrà romanista Daniele De Santis prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina del 3 maggio 2014 a Tor di Quinto, e deceduto il 25 giugno dopo 52 giorni di agonia. Alla base del gesto c'è lo storico gemellaggio tra le tifoserie di PSG e Napoli, legate da anni da un'amicizia consolidata tra i rispettivi gruppi ultras. Anche per questo motivo, in tema di ordine pubblico, nella Capitale francese la sfida di questa sera era particolarmente attenzionata dalle Forze dell'Ordine.
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