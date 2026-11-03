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DIFESA

VASQUEZ 6: Un mese fa era sul campo B di Trigoria, senza preoccupazioni e senza la minima speranza di tornare in gioco. Oggi si è ritrovato all’Old Trafford, da titolare in una gara di Champions. La vita non smette mai di sorprendere, il calcio nemmeno. Nel primo tempo il colombiano si preoccupa soprattutto di gestire palloni non sempre semplici coi piedi. Nella ripresa un’uscita favorita dall’infortunio di Baleba poi quel rigore parato benissimo. L’arbitro però fa ripetere, che vergogna. Nulla può sul 2-2 prima di farsi beffare sul palo.

MANCINI 5,5: Lo vedi davanti, e questa non è mica novità. Ma lo senti pure dietro, ad esempio quando salva in scivolata dopo 13 minuti su un cross velenoso di Fernandes. Il rigore per lo United? In tempi moderni nemmeno bisognerebbe rivederlo per capire che non c’è. Però approccia male il secondo tempo. (75’ Ghilardi 5,5: scalcia e spazza tutto quello che riesce)

BALERDI 4,5: Cerca Cunha, ma spesso da quelle parti passa pure Mbeumo. Soffre inizialmente la pressione quando è palla al piede. Ma sa sempre come recuperare le situazioni con una velocità impressionante e con un coraggio nell’anticipo che spaventa anche l’Old Trafford. Nella ripresa è una lotta greco romana con Maguire su ogni piazzato. Dopo una gara perfetta liscia il pallone decisivo per il 2-2 e anche l'errore sul 3-2. Che peccato.

HERMOSO 6,5: Scruta l’orizzonte come Achille sulla spiaggia di Troia. Appena vede un dardo anticipa tutti con lo scudo. Appena ha spazio piazza salto e lancia nel tentativo di far male. Nella ripresa quando lo United spinge va pure lui in affanno. (75’ Ndicka 5,5: riporta calma nel reparto, ma il liscio di Balerdi rovina tutto)

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