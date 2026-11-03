Cristante: "Il rigore li ha ricaricati ma il contatto è leggero. La sconfitta è un peccato"

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match perso contro il Manchester United. Queste le sue parole:

Riesce a capire la chiave di questi diversi momenti della partita di stasera? "Siamo entrati bene, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo che poteva finire anche più di 2-0. Poi ci sono anche gli avversari, che sono forti e che quando spingono e trovano il momento buono diventano difficili da contenere. Dovevamo fare qualcosa in più, soprattutto perché ci eravamo già passati. Quel rigore... non l'ho rivisto, ma dal campo mi sembrava molto dubbio. Quando si caricano anche loro, sono giocatori forti e sono difficili da contenere. Dobbiamo rivederla bene e capire dove sbagliamo, sta diventando un po' troppo frequente".

Vi manca la capacità di gestire il gioco? "Può essere. Sicuramente dobbiamo essere più concentrati dietro, tutta la squadra. Eravamo 2-0, ogni tanto ci si può abbassare e tenere la partita, facendo giocare gli altri, ma senza concedere gol. Dobbiamo rivederla e capire dove abbiamo sbagliato".

Che cosa pensa di questa sconfitta rispetto alla crescita della squadra? "Abbiamo fatto un grandissimo tempo, contro una squadra forte nonostante non sia nel suo momento migliore e in uno stadio del genere. Dobbiamo prendere anche le cose belle, ma sappiamo che questo è un punto e dobbiamo migliorare. Lo faremo, dobbiamo capire dove sbagliamo per non commettere più questi errori".

Vi ha sorpreso la pressione dello United nel secondo tempo? "Magari ci siamo abbassati anche un po' noi, pensando di tenere il risultato. E' sicuramente un insieme di fattori, siamo riusciti a tenere poco palla su nel secondo tempo. Non siamo riusciti a respirare con la palla nella loro metà campo e questo ha concesso loro di alzarsi tanto. Dobbiamo rivederla".

CRISTANTE IN ZONA MISTA

Una partita dominata nel primo tempo, poi la Roma si spegne: che succede? "Non è che la Roma si spegne, escono anche gli avversari. Dovevamo fare meglio, ci siamo abbassati un po' troppo lasciando l'iniziativa a loro. Dopo il rigore si sono caricati, con lo stadio. I giocatori forti li hanno. Sicuramente dobbiamo fare meglio e gestire meglio la situazione nel secondo tempo".

I gol subiti a inizio ripresa non sono più una casualità. "Dobbiamo vedere dove sbagliamo, abbiamo sbagliato sicuramente e vedremo. Abbiamo qualcosa su cui migliorare".

Quanto vi mancano giocatori come Pellegrini, Koné e Dybala, nella gestione di partite del genere? "Più giocatori hai più rotazioni riesci ad avere, più i cambi freschi fanno la differenza. Le cinque sostituzioni aiutano a gestire, quando giochi tante partite di fila. Anche nei momenti difficili, come il secondo tempo, avere gente fresca che entra e tiene palla è un grosso aiuto in più".

Serve uno scatto di mentalità? "Qualcosina sicuramente dobbiamo fare meglio, non è la prima volta che capita e dobbiamo migliorare. Non possiamo vedere solo le cose belle di inizio campionato, questa è una cosa su cui dobbiamo migliorare e miglioreremo".

Come contro il Real, la Roma sembrava a un passo di un sogno: quanto può pesare per il conteggio finale di punti? "Sicuramente il punteggio pesa, bisogna fare le vittorie e i pareggi per andare su in classifica. Mancano ancora un po' di partite e sappiamo che se vinciamo abbiamo ancora la possibilità di qualificarci. Era meglio andare a casa con dei punti, ma c'è ancora spazio per qualificarci".

C'è stato qualche episodio arbitrale dubbio: che cosa ne pensa del rigore? "Non l'ho rivisto, ma dal campo mi sembrava un contatto molto leggero. Per essere in campo europeo, dove i contatti vengono fischiati molto meno, mi sembrava molto leggero. Poi lo rivedrò. Sicuramente loro col gol si sono ricaricati e sono partiti forte. Ha aiutato a ricaricare l'ambiente".

Questo stadio resta un Teatro degli Incubi per la Roma. "Peccato, oggi avevamo fatto un grandissimo primo tempo e potevamo portare a casa la vittoria. Dobbiamo rivederla e capire dove dobbiamo migliorare".