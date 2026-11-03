Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Il rigore è stata la sliding-door della serata? Come li ha vissuti? "Sapevo che era una responsabilità grande, poteva cambiare la partita. Avevamo bisogno di un gol per portare lo stadio dalla nostra parte. La pressione di calciare un rigore per me è sempre la stessa, sei tu contro il portiere. Sono stato fortunato che Cristante sia entrato in area troppo presto, mi ha dato l'opportunità di calciarlo di nuovo. Sul secondo rigore non ci ho pensato due volte, ho calciato il più forte possibile".

Nel secondo tempo non avete mai fatto tirare in porta la Roma: che cosa significa questa vittoria? "E' importante, siamo in un periodo in cui le cose non vanno come vogliamo noi ma vanno un po' storte. Vogliamo fare una cosa e ce ne viene un'altra, prendiamo gol all'inizio delle partite. E' un momento difficile da cui dobbiamo riuscire a venire fuori. Spero che questa vittoria ci dia un po' di fiducia in più per andare avanti e fare qualcosa in più nelle prossime partite. La qualità c'è, abbiamo visto quello che abbiamo fatto l'anno scorso e non è possibile che sia sparito tutto. Ci sono gli stessi giocatori con altre aggiunte di valore, dobbiamo prendere i risultati per avere fiducia".