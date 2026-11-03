I giallorossi fanno tappa a Old Trafford per affrontare il Manchester United nella quarta giornata di League Phase di Champions. Ad arbitrare la sfida c'è spagnolo Gil Manzano, con assistenti Ayuso e Barbero. Il quarto uomo è Munuera, mentre al VAR ci sono Del Cerro Grande con Fernandez AVAR.

Manchester United-Roma, la moviola:

90' - Espulso Cunha per doppia ammonizione: entrata dura su Balerdi

85' - Maguire prende per la gamba Castro e lo butta giù: graziato da Gil Manzano. Sarebbe stato il secondo giallo

78' - Manata in faccia di Maguire su Castro: giallo per il difensore inglese

70' - Ammonito Heaven per un'entrata dura su Soulé

57' - Paratona di Vasquez, Cristante rinvia ma Gil Manzano decide di far ripetere il penalty per una leggera invasione proprio di Cristante al momento della battuta di Bruno Fernandes

55' - Inciampa Cunha in area di rigore, Gil Manzano indica il dischetto. Contatto che non c'è tra le gambe di Mancini e quelle dell'attaccante, ma il Var lo conferma

42' - Ammonito Malen per una trattenuta su Baleba

35' - Giallo anche per Lulli per un tocco di mano che ha bloccato un'azione offensiva

19' - Ammoniti Soulé e Bruno Fernandes per alcune scintille dopo una rimessa laterale. Matias era arrabbiato con il portoghese che non ha buttato fuori il pallone con Rensch a terra

16' - Tocco di mano di Heaven sul tiro di Soulé: Gil Manzano indica il dischetto. Silent check del Var che inevitabilmente conferma il penalty