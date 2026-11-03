A breve le parole del tecnico

Redazione
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Manchester United-Roma, gli straordinari cori dei tifosi giallorossi al meeting point

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Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini parlerà in TV e in conferenza stampa al termine del match perso in rimonta contro il Manchester United. Una sconfitta pesante anche in chiave classifica, con la Roma che scivola al 19esimo posto, ferma a quota 4 punti.

Gasperini Manchester United v AS Roma

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