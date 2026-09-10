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DIFESA

Svilar evita la sconfitta mentre davanti Dybala e Malen si accendono a tratti

SVILAR 7: Primo intervento dopo 10 minuti, ma è solo un timido tentativo. Dopo due minuti Akturkoglu migliora la potenza e Mile si fa trovare pronto. Di fatto sono gli unici pericoli di un primo tempo dominato dalla Roma. Cerca l’uscita disperata su Brown senza successo mentre è decisivo qualche minuto dopo su Muriqi. Il vero miracolo arriva al 71’ quando con un colpo di reni impedisce la rete ad Aydini.

MANCINI 5,5: Clima infuocato, fischi continui? A lui fa solo piacere. Balla tra due zone potendo avere più spazio di manovra rispetto ad Hermoso. Tiene in guardia Brown e cerca una sponda delle sue alla mezz’ora. La ripresa però si apre come contro l’Atalanta e sul gol turco pecca di sicurezza in uscita. Serve più lucidità in quei momenti. (74’ Balerdi 6,5: entra subito duro ad alzare un po’ di garra)

NDICKA 6,5: Strappa la benda del pirata Muriqi costringendolo a guardare la superiorità sia in velocità che in anticipo. L’ivoriano per un tempo non concede respiri all’ex laziale andando anche a impensierire in fase offensiva e raccogliendo la pila di reclami inopportuni dell’attaccante. Nella ripresa il Fenerbahce cambia atteggiamento e i pericoli diventano tanti, Lukaku compreso.

HERMOSO 6,5: Deve badare lui all’eliminazione dei rimpianti per Greenwood. L’inglese parte piano ma al 10’ sgasa e mette in difficoltà lo spagnolo che capisce di doverlo andare a prendere più in avanti. Una marcatura stretta che costringe Mason a cambiare lato. Mantiene concentrazione anche nel finale.

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