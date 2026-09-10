La Roma è uscita con un pareggio dal clima infuocato di Instanbul. E gran parte del merito va anche a Svilar. Il portiere giallorosso è stato decisivo con due-tre interventi miracolosi. Ecco le sue parole rilasciate a SkySport:

Parate importanti oggi, qual è stata la più difficile? "Forse quella in 1v1, ho letto prima che avrebbe calciato lì e mi sono aperto e ha preso il piede. Sul gol ho provato a fare la stessa cosa ma non sono riuscito a rimanere alto... va bene, andiamo avanti con un pareggio".

Partita con un ritmo da Champions... "C'è sempre l'impressione che entrambe possano segnare. In Champions anche un'azione individuale può determinare il risultato. Siamo stati più bravi nel gioco, un pareggio ci sta ma con più gioco come abbiamo fatto vedere in Serie A penso che possiamo fare dei punti".