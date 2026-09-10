Il tecnico giallorosso spiega la sostituzione del francese, rilevato da Pisilli, a quattro giorni dalla sfida di campionato in casa del Torino

Redazione
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Piazza Sultanahmet, il cuore giallorosso di Istanbul: ecco il meeting point dei tifosi della Roma

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Un punto a testa. La Roma esce dal campo del Fenerbahce con un pareggio tutto sommato positivo, soprattutto considerando una buonissima prestazione. Nella ripresa però i giallorossi hanno dovuto rinunciare a Manu Koné poco dopo l'intervallo, facendo entrare Pisilli. Nel postpartita in conferenza stampa Gian Piero Gasperini ha spiegato che la motivazione è da trovare in un infortunio: “Koné è uscito per un problema fisico. È mancato nella ripresa, ma magari avremmo sofferto lo stesso. Nella ripresa la partita si è fatta più difficile, per poco non prendevamo un rigore. Non dipende solo da Koné anche perché Pisilli ha fatto bene ed è finalmente rientrato”. L'allenatore della Roma ha sottolineato che le sue condizioni saranno da valutare in vista del match di lunedì in casa del Torino.

Kone Fenerbahce SK v AS Roma

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