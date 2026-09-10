Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"

Era difficile, ma Ndicka ha svolto il compito alla perfezione. Il difensore ivoriano è stato uno dei migliori in campo, lato Roma: ha contenuto Muriqi e tenuto alto il baricentro. Il centrale ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole:

Partita di grande intensità e fisica, te ne sei accorto nel primo tempo con Muriqi e con Lukaku nel secondo. "Sì, sono forti fisicamente. Non cerco questa cosa ... se loro vengono cosa devo fare? Devo difendere e allora siamo fisici".

Siete andati in vantaggio, come valuti la prestazione della Roma? "Molto positiva, abbiamo fatto di più, loro stavano molto dietro. È difficile con 8-9 giocatori davanti alla porta, loro hanno giocato di contropiede. Meritavamo di più ma prendiamo questo punto".

Avete buone sensazioni per la Champions per la crescita di questa squadra? "Sì poi quando inizia la partita siamo concentrati. Siamo arrivati qua per vincere, come in tutti i campi".