Noemi Bocchi la scorsa settimana ha esordito a "Ballando con le Stelle". La compagna di Francesco Totti ha poi svelato un retroscena sull'ex capitano della Roma, queste le sue parole: "Diceva 'tu per come sei fatta, caratterialmente, secondo me non la puoi fare'. Poi, dopo l'esibizione si è messo a piangere e sono contenta di questo perché, come ho detto in puntata, lui non esprime emozioni. Si è emozionato perché ha visto quanto ho faticato e quanto mi sono impegnata. Vedermi ballare così e riuscire a vedere cosa stavo facendo gli ha dato una forte emozione". La relazione tra i due prosegue a gonfie vele e nel 2027 dovrebbero esserci le nozze nella Capitale.