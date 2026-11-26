Gennaio si avvicina e, contestualmente, aumentano i rumors di calciomercato con protagonista la Roma. Se nelle scorse settimane si parlava di un necessario rinforzo offensivo per l'organico giallorosso, negli ultimi giorni sembra essere aumentata la necessità di accogliere nella Capitale anche un laterale mancino. Nelle prossime settimane si definiranno le strategie per la sessione invernale di calciomercato, ma intanto dal Brasile arriva un'importante novità. Il Flamengo, infatti, non ha escluso la possibilità di negoziare la cessione di Samuel Lino nel 2027, anzi. In un'intervista a ESPN, il direttore sportivo José Boto ha dichiarato che nessun giocatore della rosa sia incedibile, ammettendo la possibilità di una partenza del numero 16. "Non ci sono giocatori che non siano in vendita. In un trasferimento ci sono sempre tre parti coinvolte: il giocatore e i due club interessati. È ovvio che Lino sia attualmente, indiscutibilmente, uno dei migliori giocatori, se non il migliore, del campionato brasiliano. Quello che posso garantire è che, per andarsene, dovrebbe trattarsi di una cifra davvero, davvero elevata. Tuttavia, non posso garantire la sua permanenza, perché nessuno può, soprattutto perché ha una clausola nel suo contratto", le sue parole. Nei giorni scorsi, sempre dal Brasile, si rilanciava un'offerta di 45 milioni della Roma per l'ala sinistra brasiliana classe '99.