La Roma ha lasciato Parigi con un 2-2 preziosissimo nella quinta giornata della League Phase di Champions League, non tanto in ottica classifica quanto più invece a livello morale, con la convinzione di essere una squadra forte. E le parole dell'ex Luis Enrique nel post-gara ne sono la dimostrazione. Ma i giallorossi non hanno 0fferto un'ottima prova solo nel rettangolo verde. Fuori dal campo, infatti, la Roma si è presentata in grande stile in quella che è da tutti considerata la capitale della moda. Un completo firmato DSQUARED2 che ha colto l'attenzione di tutti i tifosi d'Europa. Il commento più gettonato sui social, infatti, è "Italians do it better". Già perché martedì sera anche il Como si era presentato al Sinigaglia per la sfida contro l'AEK Atene con un completo di assoluto livello.

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