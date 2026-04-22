Roma-Lazio, conto alla rovescia per il Derby: domani inizia la vendita dei biglietti

Meno di un mese e la febbre da derby può già iniziare a farsi sentire. A maggio la Roma ospiterà la Lazio in quella che sarà la penultima giornata di campionato e il ritorno della stracittadina, dopo l’andata chiusa con il successo giallorosso firmato Pellegrini. Da domani scatterà la vendita dei biglietti: ecco tutte le informazioni date dal club. La vendita partirà alle ore 16:00 del 23 aprile. Il match è in calendario tra il 17 e il 18 maggio, con data e orario ancora da ufficializzare. Si partirà con una prima fase riservata agli abbonati di Curva Nord (gara non inclusa nell’abbonamento), che dalle 16:00 del 23 aprile fino alle 12:59 del 27 aprile potranno acquistare il biglietto a tariffa dedicata nei settori disponibili, esclusivamente online, tramite accesso con PNR e data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per transazione e sarà possibile intestarlo anche a un’altra persona, ma una volta emesso resterà incedibile, senza possibilità di cambio utilizzatore.