Meno di un mese e la febbre da derby può già iniziare a farsi sentire. A maggio la Roma ospiterà la Lazio in quella che sarà la penultima giornata di campionato e il ritorno della stracittadina, dopo l’andata chiusa con il successo giallorosso firmato Pellegrini. Da domani scatterà la vendita dei biglietti: ecco tutte le informazioni date dal club. La vendita partirà alle ore 16:00 del 23 aprile. Il match è in calendario tra il 17 e il 18 maggio, con data e orario ancora da ufficializzare. Si partirà con una prima fase riservata agli abbonati di Curva Nord (gara non inclusa nell’abbonamento), che dalle 16:00 del 23 aprile fino alle 12:59 del 27 aprile potranno acquistare il biglietto a tariffa dedicata nei settori disponibili, esclusivamente online, tramite accesso con PNR e data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per transazione e sarà possibile intestarlo anche a un’altra persona, ma una volta emesso resterà incedibile, senza possibilità di cambio utilizzatore.
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Roma-Lazio, conto alla rovescia per il Derby: domani inizia la vendita dei biglietti
Successivamente, dalle ore 13:00 del 27 aprile, sarà il turno degli abbonati Plus e Classic Extra Serie A 2025/26 e dei titolari di AS Roma Card (sottoscritte tra il 22/04/2021 e il 21/04/2026), che potranno acquistare biglietti a prezzo riservato sempre online. Per gli abbonati serviranno PNR e data di nascita, mentre per le Card numero tessera e data di nascita. In questa fase si potranno acquistare fino a due biglietti per codice per singola transazione, con chiusura della finestra AS Roma Card alle 12:59 del 28 aprile. Infine, dalle ore 13:00 del 28 aprile, aprirà la vendita libera, con la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti per transazione. Per questa gara non sarà attivo il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A, mentre gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere alla rivendita a partire dalle ore 10:00 del 30 aprile.
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