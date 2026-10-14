In vendita da oggi i biglietti per la sfida di sabato contro la squadra di De Rossi
Dopo la sfida contro il Real Madrid la Roma tornerà in campo sabato sera per sfidare il Genoa di De Rossi. L'Olimpico sarà completamente a tinte giallorosse. È stata vietata la vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti in Liguria e i pochi tifosi genoani presenti verranno spostati in Tribuna Monte Mario. Mentre il Distinto Nord-Ovest sarà a disposizione dei romanisti. Da oggi sono in vendita i biglietti a 30 euro. Pochi giorni per raggiungere il sold out completo e per spingere la Roma alla ricerca di tre punti importantissimi per la rincorsa all'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA