Dopo la sfida contro il Real Madrid la Roma tornerà in campo sabato sera per sfidare il Genoa di De Rossi. L'Olimpico sarà completamente a tinte giallorosse. È stata vietata la vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti in Liguria e i pochi tifosi genoani presenti verranno spostati in Tribuna Monte Mario. Mentre il Distinto Nord-Ovest sarà a disposizione dei romanisti. Da oggi sono in vendita i biglietti a 30 euro. Pochi giorni per raggiungere il sold out completo e per spingere la Roma alla ricerca di tre punti importantissimi per la rincorsa all'Inter.