La passione per la Roma non finisce mai e non viene scalfita neanche dall'asfissiante caldo di agosto. Ieri, alle ore 15, è scattata la vendita libera per gli Abbonamenti Coppe, destinata a terminare la settimana prossima. Ma, come era prevedibile, finirà molto prima. A breve, visto che è stato quasi raggiunto il tetto massimo. Tra settori standard e hospitality, infatti, sono stati sottoscritti 39.500 abbonamenti in poco più di 24 ore. Ieri, al via della vendita, erano stati registrati picchi di oltre 26mila persone in coda. Insomma, l'attesa per la nuova stagione è tanta e il ritorno in Champions League ha chiamato tutti a raccolta per sostenere la squadra giallorossa.