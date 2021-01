Trigoria, stasera niente ritiro: i giocatori lasciano il centro sportivo

Niente ritiro per la Roma, quantomeno stasera. I calciatori giallorossi hanno infatti lasciato Trigoria dopo la seduta pomeridiana di allenamento durata circa un’ora, all’indomani della figuraccia rimediata in Coppa Italia contro lo Spezia. Nel frattempo in mattinata si è svolto il vertice dirigenziale riguardo la posizione di Fonseca, che avrebbe incassato una fiducia a tempo in vista dei prossimi impegni. Sul campo il gruppo ha svolto il classico lavoro di scarico post gara, con qualche esercizio tattico per chi non ha preso parte alla partita di ieri.