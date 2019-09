Trigoria, sessione video e tattica: assente Cetin per influenza – FOTO GALLERY

Ricomincia la settimana e il gruppo di Fonseca si riunisce a Trigoria per la sessione di allenamento in vista dell’esordio in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir (giovedì alle 21 allo stadio Olimpico). Individuale per Smalling e Zappacosta, mentre Cetin non partecipa all’allenamento per una sindrome influenzale. Per Perotti e Under terapie e palestra.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Chris Smalling: sovraccarico muscolare, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.00 – Prima parte dedicata alla sessione video a cui è seguita un’ attivazione muscolare in fase di riscaldamento. Successivamente Fonseca e il suo staff hanno diviso in due gruppi i giocatori a disposizione organizzando un torello. Nella parte centrale dell’allenamento ecco il focus sulla tattica in vista del match di giovedì, passando dopo all’applicazione dei concetti con una partitella a campo ridotto sul finale.

PROBABILE FORMAZIONE

Per il match contro l’Istanbul Basaksehir, Fonseca pensa a qualche cambio di formazione con l’inserimento dal primo di Spinazzola a sinistra, per far rifiatare Kolarov, Diawara in mediana per Cristante e il ritorno di Zaniolo nell’undici titolare dopo l’inizio in panchina con il Sassuolo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.