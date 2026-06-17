Baldanzi sta per diventare un nuovo guerriero di De Rossi. Manca sempre meno all'ufficialità. Il classe 2003, dopo essere stato in prestito negli ultimi 6 mesi, è intenzionato a restare in Liguria. E questo suo 'desiderio' sta per diventare realtà. Infatti, come riporta SkySport, lo scambio dei documenti per la trattativa c'è stato ed è andato tutto secondo i piani. Non sembrano esserci ulteriori intoppi tra il trequartista e quella che sarà - ufficialmente - la sua nuova squadra. Alla Roma andranno 9,5 milioni. Un'uscita che fa respirare le casse giallorosse.