Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

L'Uefa ha reso ufficiali le sanzioni legate al monitoraggio finanziario dei club europei. Tra questi figura anche la Roma. Secondo il comunicato, il club giallorosso dovrà pagare una multa complessiva da 6 milioni di euro. Una cifra importante, ma comunque contenuta rispetto al quadro ereditato negli anni precedenti dalla proprietà Friedkin. Stando alla nota ufficiale, il club giallorosso ha superato di poco l'obiettivo intermedio previsto per l'esercizio finanziario concluso nel 2025. Una violazione che è costata una prima sanzione da 2 milioni di euro. Non solo. La Roma ha anche registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% nell'anno solare 2025, andando oltre il limite fissato dalla Uefa nell'ambito della cosiddetta squad cost rule. Per questo motivo è stata inflitta una seconda multa da 4 milioni di euro. Nel comunicato si legge che il club ha "leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato dal settlement agreement per l'esercizio finanziario terminato nel 2025" e che ha riportato un rapporto costi della rosa/ricavi superiore alla soglia consentita.

Ma c’è qualcuno a cui è andata decisamente peggio. Non è una squadra italiana, ma è un club che interessa molto da vicino ai giallorossi: si tratta del Marsiglia. E la Uefa è stata decisamente più pesante. I francesi dovranno pagare una multa complessiva da 10 milioni, oltre a un monitoraggio stretto. Ma non solo. C’è anche una conseguenza più pesante sul piano sportivo, ma non immediata. Il Marsiglia rischia infatti l’esclusione dalle competizioni Uefa a partire dalla stagione 2027-28, o comunque dalle successive qualificazioni europee, qualora non dovesse rispettare il nuovo periodo di rientro concesso dall’organo di controllo finanziario. La misura non è quindi automatica nell’immediato, ma resta sospesa e legata al mancato rispetto degli obiettivi fissati nel piano di rientro. Il Marsiglia ha inoltre violato la squad cost rule, con un rapporto tra costi della rosa e ricavi superiore al 70% nel 2025.

Roma-Marsiglia, le differenze nelle sanzioni

Scatta il piano austerità

La Roma può tirare un sospiro di sollievo.Ora si tratta solo diil settlement agreement e rientrare nei. Il club giallorosso ha mancato un soloQuesto ha portato alla sanzione economica (di 6 milioni). La violazione riguarda proprio il mancato raggiungimento di un target previsto nel percorso di rientro. Nessuna conseguenza sportiva.Il club francese ha mancato l’obiettivo finale del settlement agreement. Per questo la UEFA ha inflitto una multa da 10 milioni di euro e ha previsto una possibile esclusione dalle competizioni europee a partire dalla stagione 2027-28 o dalle successive qualificazioni, nel caso di mancato rispetto del nuovo percorso di rientro. Una misura però sospesa e legata a eventuali future violazioni. Nel valutare la decisione, la Uefa ha tenuto conto anchenel calcio francese, che ha inciso sui

Il Marsiglia dovrà avviare un programma di austerità. Una scelta obbligata per rientrare nei parametri UEFA. Significa una cosa semplice. Ridurre i costi. In modo netto. Il club dovrà intervenire soprattutto su stipendi e mercato. Meno spese in entrata. Più attenzione alle cessioni. L’obiettivo è riportare il bilancio in equilibrio. E abbassare il rapporto tra costi della rosa e ricavi. Senza questo percorso, il rischio resta alto. Nuove sanzioni Uefa. Fino all’esclusione - definitiva - dalle competizioni europee.

Il Marsiglia rischia grosso con...Greenwood

La mano pesante dellapuò essere un bene per la. Non sul lato economico giallorosso, ma per quanto riguarda gli sviluppi di mercato. Non è un segreto che Gasperini abbia messonella lista dei desideri. E i Friedkin sono al lavoro per provare a portare a casa il primo regalo. C’è da lavorare. E anche tanto. Il Marsiglia non molla la presa. La richiesta resta ferma sui 55 milioni di euro. Ma ora lo scenario può cambiare. La situazione economica dei francesi è complicata. Devono trovare oltre 100 milioni entro fine giugno. A questo si aggiunge la pressione della UEFA: monitoraggio attivo, sanzioni e possibile esclusione dalle coppe per i prossimi tre anni in caso di ulteriori violazioni. Un quadro pesante. Che potrebbe spingere ilad abbassare le pretese.. Quella che sembrava una corsa contro il tempo sta diventando una partita aperta. La direzione ormai è chiara. E la strada disi potrebbe avvicinare sempre di più a quella