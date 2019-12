Trigoria, scarico per chi ha giocato a Verona. Dzeko out per influenza, terapie per Kluivert

La gioia dei tre punti ottenuti al Bentegodi col Verona è già acqua passata. Dopo il giorno di riposo concesso da mister Fonseca, i calciatori giallorossi tornano sui campi del centro sportivo di Trigoria in vista della partita di venerdì sera contro l’Inter. Allenamento fissato alle 11 per preparare l’assalto a San Siro.

INDISPONIBILI



Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione, recupero da definire.

Edin Dzeko: sindrome influenzale, recupera per l’Inter.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Squadra divisa in due come ogni allenamento post partita. Palestra per chi ha giocato a Verona, in campo gli altri: dopo il riscaldamento, lavoro atletico e partitella. Per Justin Kluivert terapie: ha un edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione. Pastore è ancora alle prese con la contusione all’anca, che gli ha procurato un edema che non si è ancora riassorbito e per questo prosegue nel programma individuale. Dzeko assente per sindrome influenzale, mentre Mirante torna in gruppo. Cristante sta meglio e può aumentare i carichi di lavoro.

PROBABILE FORMAZIONE

Per il big match contro l’Inter, Fonseca recupera dopo il turno di squalifica Nicolò Zaniolo. In difesa uno tra Spinazzola e Santon, con le certezze Mancini-Smalling al centro e Kolarov a sinistra. In mediana confermati Veretout e Diawara, davanti con Zaniolo e Pellegrini uno tra Mkhitaryan e Perotti. Non si tocca Edin Dzeko.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.