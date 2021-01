Trigoria: sala video, lavoro atletico e focus tattico nella rifinitura – FOTO

Ultimo allenamento prima del derby contro la Lazio. La Roma di Paulo Fonseca si è ritrovata alle ore 10.45 a Trigoria, per la consueta rifinitura. Pedro si è allenato nuovamente con i compagni e, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, sarà convocato. Lo spagnolo, smaltito l’infortunio alla coscia, dovrebbe partire dalla panchina.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra

Davide Santon: problema muscolare

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.45 – Fonseca ha riunito il gruppo per quaranta minuti in sala video, dove sono state mostrate delle immagini relative alle partite della Lazio. In seguito, i giallorossi sono scesi in campo: l’allenamento è durato un’ora, nella quale i giocatori, dopo la fase iniziale di riscaldamento, hanno svolto lavoro atletico, torello e un focus tattico.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca dovrà obbligatoriamente puntare su Pau Lopez in porta. In difesa confermati Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è certo di una maglia da titolare, così come a sinistra lo è Spinazzola nonostante la prestazione poco convincente offerta al rientro contro l’Inter. A centrocampo Villar affiancherà Veretout; davanti, a supporto di Dzeko, ci saranno ancora Pellegrini e Mkhitaryan.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.