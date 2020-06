Trigoria, sala video e focus tattico in vista del Milan: Zaniolo e Pau Lopez a parte – FOTO

Nuova tappa di avvicinamento per la Roma, che punta il match di domenica contro il Milan a San Siro. Fonseca continua a lavorare con quasi tutta la rosa a disposizione: Zaniolo e Pau Lopez si sono allenati ancora a parte e la loro presenza con i rossoneri è da escludere. Toccherà ancora a Mirante difendere i pali dei giallorossi.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, out circa una settimana.

Pau Lopez: microfrattura del polso sinistro, in dubbio per il Milan

ALLENAMENTO

La Roma si è ritrovata oggi in sala video per studiare il Milan, con un’analisi di circa un’ora. Poi la squadra di Fonseca è scesa in campo, effettuando il classico riscaldamento prima di un lungo focus tattico. Zaniolo e Pau Lopez si sono allenatori ancora a parte rispetto al resto dei compagni. Domani pomeriggio la rifinita a Trigoria prima della partenza per Milano, prevista per le 21.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida contro il Milan, Mirante rimane in vantaggio su Pau Lopez. In difesa possibile ritorno di Mancini al fianco di Smalling. Sulla destra meglio Zappacosta di Peres, mentre Kolarov mantiene la titolarità sulla sinistra. A centrocampo coppia Veretout e Cristante (Diawara non è sembrato nella sua condizione migliore). Trazione offensiva formata da Carles Perez sulla destra, Mkhitaryan a sinistra e Pellegrini alle spalle di Dzeko, unica punta. Ecco il 4-2-3-1 che Fonseca probabilmente schiererà a San Siro:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.