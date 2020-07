Trigoria, Roma subito a lavoro: differenziato per chi ha giocato con l’Inter

La Roma torna al lavoro per preparare la partita contro la Spal. Nemmeno ventiquattr’ore dopo il pareggio con l’Inter, la squadra giallorossa ha cominciato gli allenamenti per la sfida con gli estensi, appena retrocessi in Serie B. Non si è allenato Ibanez, che salterà il prossimo appuntamento. L’obiettivo di Paulo Fonseca è quello di tornare subito alla vittoria, dopo l’errore di Spinazzola nel finale che ha portato al pareggio dei nerazzurri. L’incontro con la Spal si giocherà al Paolo Mazza mercoledì alle ore 21.45.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: risentimento al polpaccio sinistro, da valutare per la Spal

Federico Fazio: contusione alla caviglia sinistra, da valutare per la Spal

Davide Santon: lesione muscolare al polpaccio sinistro, da valutare per la Spal

Nicolò Zaniolo: risentimento al polpaccio sinistro, da valutare per la Spal

Roger Ibanez: risentimento all’adduttore della coscia destra, out contro la Spal

ALLENAMENTO

Squadra subito in campo. Allenamento differenziato per chi ha giocato ieri, con scarico in palestra. La seduta delle 18 è iniziata con una parte di lavoro atletico e proseguita con una parte tattica, con partitella a campo ridotto. Lavoro individuale per Fazio, Mirante, Zaniolo e Santon. Non si è allenato Ibanez.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca ha intenzione di confermare il 3-4-2-1 delle ultime partite. Davanti a Pau Lopez giocheranno Mancini, Smalling e Kolarov, con il difensore inglese che tornerà titolare al posto di Ibanez. Sulla fascia destra Zappacosta insidia Bruno Peres, sulla trequarti possibilità per Carles Perez, ma al momento Pellegrini è in vantaggio per partire dal 1′.

Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.