Trigoria, rifinitura incentrata su possesso palla ed esercitazioni tattiche

Giornata di rifinitura per la Roma di Paulo Fonseca, attesa dalla delicata partita con l’Atalanta, in programma domani alle ore 18. Reduci dai successi contro Bologna e Torino, i giallorossi vogliono proseguire la striscia di vittorie e vendicare i due ko subiti dai bergamaschi nello scorso campionato. La squadra capitolina si è allenata a Trigoria prima della partenza per la Lombardia.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, rientro tra dicembre e gennaio

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

CRONACA ALLENAMENTO

Allenamento dedicato all’aspetto tattico per la Roma. Il gruppo di Fonseca si è ritrovato in sala video, prima di scendere in campo per la consueta attivazione muscolare. Successivamente la seduta è stata incentrata su possesso palla ed esercitazioni di natura tattica.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Atalanta Mirante può tornare al suo posto tra i pali, mentre è certo il rientro a destro di Karsdorp. Pellegrini non è al meglio per un problema alla caviglia, possibile la sua esclusione dall’undici titolare con Villar in mediana e Pedro sulla trequarti.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.