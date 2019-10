Trigoria, rifinitura in vista dell’Europa League: Roma in campo per il riscaldamento – LIVE

Dopo la brutta prestazione a Genova contro la Sampdoria, la Roma ha la necessità di conquistare i tre punti domani contro il Borussia M’Gladbach. Vincere distoglierebbe lo sguardo per un momento dal problema infortuni, che preoccupa non solo lo staff medico e tecnico ma soprattutto i calciatori.

INFORTUNATI

Cengiz Under: lesione al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Al via la rifinitura a Trigoria, con i consueti primi 15 minuti aperti ai media: riscaldamento per i giocatori della Roma, in attesa di proseguire a metà campo con le sagome e dare inizio a una lunga fase tattica.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca affronterà il Borussia M’Gladbach con il solo Veretout come centrocampista di ruolo. Accanto al giocatore francese possibile l’utilizzo di Pastore in mediana come contro la Sampdoria. Dzeko, vista l’indisponibilità di Kalinic, dovrebbe nuovamente stringere i denti e scendere in campo. Dietro il centravanti bosniaco sicuro del posto è Kluivert, espluso negli ultimi minuti a Genova e che salterà quindi il Milan domenica in campionato.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.