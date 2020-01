Trigoria, rifinitura in vista del Sassuolo. In gruppo i nuovi arrivati

La Roma scende in campo a Trigoria alla vigilia del match contro il Sassuolo. La squadra di Fonseca spera di ritrovare i 3 punti al Mapei Stadium dopo il rammarico post-derby. Cresce anche l’attesa per i nuovi rinforzi dei giallorossi – Ibanez,Villar e Perez – che potrebbero andare in panchina.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione al retto femorale della coscia sinistra, stop da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Rifinitura in vista del sfida con il Sassuolo. Nuovi acquisti in gruppo, pronti per seguire la squadra domani a Reggio Emilia. Sala video all’inizio per la squadra e poi prosieguo del lavoro sul campo. Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Mkhitaryan continuano il percorso di recupero dai rispettivi infortuni.

PROBABILE FORMAZIONE

Pochi dubbi per il tecnico Fonseca, che tornerà ad affidarsi a Kolarov sulla sinistra con Spinazzola a destra. Veretout e Cristante a centrocampo con Edin Dzeko a guidare l’attacco romanista.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.