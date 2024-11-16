Claudio Ranieri stila il suo programma di avvicinamento al big match col Napoli alla ripresa del campionato. Oggi la Roma scende in campo per l'ultimo allenamento settimanale, sempre con la rosa ridotta a causa degli impegni dei nazionali. Domani e lunedì, invece, la squadra avrà due giorni liberi e riprenderà gli allenamenti martedì, quando cominceranno a riaggregarsi anche alcuni dei calciatori attualmente in giro per il mondo, dopo i tre a inizio settimana successivi al ko col Bologna. Nella speranza di non perdere altri pezzi dopo il ko di Shomurodov che starà fermo una ventina di giorni. E soprattutto di ritrovare a pieno servizio Dybala e Pellegrini.