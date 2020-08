Trigoria, primo allenamento in corso: presente Kolarov, fisioterapia per Pedro

Primo allenamento della stagione 2020-21 per i giocatori della Roma, risultati tutti negativi al secondo ciclo di tamponi svolto oggi. Dopo le positività al coronavirus di Bruno Peres e Kluivert, che avevano costretto Fonseca ad annullare la seduta inaugurale della preseason, i giallorossi sono scesi in campo all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. La rosa a disposizione del tecnico portoghese non rimarrà a dormire a Trigoria, ma si ritroverà domani alle 9.30 per il secondo allenamento.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: positivo al coronavirus, in quarantena

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena

Justin Kluivert: positivo al coronavirus, in quarantena

Carles Perez: positivo al coronavirus, in quarantena

Patrik Schick: in vacanza dopo aver giocato in Champions con il Lipsia, out fino all’8 settembre

Pedro: sub-lussazione alla spalla destra, out fino a inizio ottobre

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

ALLENAMENTO

Ore 19.00 – Assenti i 4 giocatori positivi al coronavirus (Mirante, Bruno Peres, Carles Perez e Kluivert) e Pastore, operato recentemente all’anca. Presente Kolarov, vicino al trasferimento all’Inter. Pedro svolge fisioterapia per recuperare dall’infortunio alla spalla.