Trigoria, palestra per chi ha giocato ieri. Lavoro tecnico e tattico per gli altri

Neanche il tempo di leccarsi le ferite che la Roma deve tornare in campo. Niente giorno di riposo per la truppa di Fonseca, giovedì c’è l’Europa League e il momento è troppo delicato per staccare la spina. Ancora nessun ritiro, ma Dzeko e compagni alle 11 sono tornati ad allenarsi al Fulvio Bernardini: giovedì sera arriva il Gent all’Olimpico e un successo può quantomeno dare ancora una speranza a squadra e ambiente dopo il quasi addio al quarto posto.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Gruppo diviso in due: lavoro in palestra per chi ha giocato ieri, lavoro tecnico e tattico per tutti gli altri. Differenziati per Zaniolo, Zappacosta, Diawara e Mirante che proseguono il loro percorso riabilitativo così come Pastore: il Flaco ha scongiurato l’operazione e andrà avanti con una terapia conservativa.

PROBABILE FORMAZIONE

In Europa League Fonseca deve decidere se rilanciare Cristante e Veretout oppure se riproporre ancora una volta Mancini in mezzo al campo. In questo secondo caso, ancor Fazio al fianco di Smalling, con Santon e Kolarov che possono prendere il posto di Peres e Spinazzola. A destra può tornare Under, con Mkhitaryan a sinistra e Veretout-Pellegrini al centro. Davanti non si tocca Dzeko.

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Under, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.