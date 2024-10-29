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Oggi la Roma si è allenata a Trigoria a due giorni dalla gara con il Torino. All'uscita del centro sportivo alcuni giocatori si sono fermati con i tifosi presenti ed hanno parlato della situazione attuale, come riportato da Il Romanista. Il primo a uscire è stato Alexis Saelemaekers. Ecco le sue parole: "Io per il momento non posso aiutare (a causa dell'infortunio, ndr), anche se cerco di aiutare la squadra dal punto di vista mentale".

Che sta succedendo dentro? "Niente, queste cose succedono in tutte le squadre. So che è difficile per voi ma dovete capire che anche per noi lo è. Noi proviamo a dare tutto in campo ma può capitare che non si riescano a ottenere i risultati. Tutti noi vogliamo dare il 100%".

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Un breve colloquio anche tra Gianluca Mancini ed alcuni sostenitori che hanno chiesto spiegazioni al vice capitano riguardo gli ultimi risultati e la situazione societaria. "Ritorneremo ragazzi. Anche io mi devo dare una svegliata. Chiunque indossa la maglia dà sempre il massimo".

È una polveriera dentro, soprattutto la società. "Ti guardo negli occhi e ti dico che squadra e allenatore sono la stessa cosa in questo momento, lavoriamo insieme, fidatevi di noi. Noi siamo concentrati sul campo e sappiamo che dobbiamo dare tutto".

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Infine, Matias Soulé si è intrattenuto qualche istante con i tifosi e tra un selfie e l'altro ha dichiarato: "La colpa è nostra lo sappiamo".