Trigoria, rifinitura pre-Vitesse per la Roma: lavoro su scatti e rapidità

I giallorossi preparano la partita di domani sera: non ci saranno Mancini e Oliveira, entrambi squalificati

La Roma si prepara a vivere due delle partite più importanti della stagione. Domani sera il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Vitesse, che sarà fondamentale anche per l'approccio mentale e fisico nel derby con la Lazio di domenica alle 18. Alle 11 i giallorossi scendono in campo per la seduta di rifinitura, con i 15 minuti iniziali aperti ai media, poi nel pomeriggio la conferenza stampa di Mourinho e Rui Patricio. Tutta la rosa a disposizione per l'allenatore portoghese, che deve fare a meno dell'infortunato di lungo corso Spinazzola. Per squalifica, invece, domani mancheranno sia Sergio Oliveira che Mancini.