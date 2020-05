Trigoria, gruppo diviso in tre e sanificazione continua tra le pause. Personalizzato per Zaniolo – FOTO

Trigoria ha riaperto ufficialmente. Oggi il primo giorno di allenamento per la Roma, con i calciatori che si sono ritrovati agli ordini dello staff giallorosso dopo aver sostenuto i controlli medico-sanitari nel corso dei giorni scorsi. Gruppo completo diviso in tre parti, con operazioni di sanificazione continue. Zaniolo ha proseguito il lavoro di recupero individuale, mentre Fonseca ha controllato la squadra da lontano indossando una mascherina. Un assaggio di normalità, in attesa che dalle istituzioni venga fatta chiarezza sulla ripresa del campionato.

Come si è allenata la Roma a Trigoria

Appena arrivati i calciatori si sono sottoposti alla doppia misurazione, temperatura e ossimetria. Poi ciascuno è andato nella propria stanza dove ha trovato la divisa d’allenamento. Mister Fonseca ha seguito il lavoro a cavallo tra i due campi indossando una mascherina. Il primo gruppo di calciatori ha iniziato ad allenarsi su due campi alle 09.30, il secondo alle 10.45, il terzo alle 12. I calciatori hanno svolto esercizi individuali con il pallone, alternati a lavoro atletico, ciascuno in una spicchio di campo distante più di 20 metri dall’altro. Lavoro specifico invece per i portieri. Nel rispetto delle procedure di sanificazione dell’attrezzatura e della strumentazione tecnica, tra la fine del primo gruppo e l’inizio del secondo i magazzinieri hanno igienizzato i paletti e i palloni, ripetendo la procedura anche tra la fine del secondo gruppo e l’inizio del terzo.

Divisione dei gruppi

Come ampiamente preannunciato, lo staff giallorosso si è premurato di dividere il gruppo romanista in tre parti, dando modo ai calciatori di allenarsi nel rispetto assoluto delle distanze. Zaniolo ha proseguito il programma di lavoro individuale e di recupero. Ecco la divisione:

Gruppo 1: Ibanez, Fuzato, Jesus, kolarov, Lopez, Mancini, Santon, Smalling, Veretout, Zappacosta

Gruppo 2: Cristante, Cardinali, Dzeko, Kalinic, Kluivert, Mirante, Micki, Pellegrini, Perotti, Under

Gruppo 3: Peres, Perez, Cetin, Diawara, Fazio, pastore, Spinazzola