Trigoria, fastidio al ginocchio per Cetin. Mancini in gruppo

Una notizia buona e una notizia cattiva dall’infermeria romanista. Dopo il problema gastrointestinale, che lo aveva tenuto fuori dalla sfida con l’Udinese, Gianluca Mancini è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo nella classica seduta post partita di scarico per chi è sceso in campo. Qualche fastidio invece per Mert Cetin, che ha invece accusato un problema al ginocchio. Adesso Fonseca cercherà soprattutto di lavorare sulla testa del gruppo, per fare in modo di metabolizzare il prima possibile la brutta batosta con i friulani e concentrarsi così sulla complicata sfida del San Paolo con il Napoli, in programma domenica sera.