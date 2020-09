Settimana movimentata per la Roma, soprattutto con la notizia dello 0-3 a tavolino col Verona in seguito a un errore nella compilazione della lista. Sul campo, Paulo Fonseca dovrà tenere alta la concentrazione in vista del big match di domenica sera alle 20.45 contro la Juventus all’Olimpico. I giallorossi torneranno in campo domani mattina alle 10.