Trigoria, Diawara torna in gruppo. Ancora a parte Mkhitaryan e Pellegrini – FOTO

Il momento è magico, ma la Roma non ha intenzione di fermarsi. Dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca dopo la vittoria contro il Napoli, i giallorossi tornano oggi in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria per iniziare a preparare la delicata sfida di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach (giovedì, ore 21). Mercoledì la rifinitura a Trigoria prima della partenza per la Germania, dove Fonseca parlerà in conferenza stampa alle 19. Nella seduta mattutina si è rivisto in gruppo Diawara, mentre hanno continuato il lavoro a parte Mkhitaryan e Pellegrini.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

L’ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Gruppo diviso in due tra chi ha giocato, che ha fatto scarico, e chi non ha giocato. Diawara si è allenato in gruppo con il gruppo di quelli che non sono scesi in campo contro il Napoli. Zappacosta, Pellegrini, Kalinic, Mkhitaryan e Cristante proseguono il loro percorso di recupero.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Borussia Mönchengladbach Fonseca cambierà qualcosa: Fazio si riprende un posto al centro della difesa accanto a Smalling, a destra torna Florenzi. In mezzo al campo le uniche scelte sono Veretout e Mancini, sulla trequarti chance per Perotti, che farà rifiatare Pastore. Zaniolo trequartista e Kluivert ancora titolare. Davanti Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.