Trigoria, ancora individuale per Smalling: verso la panchina con il Napoli

Contro il Napoli Chris Smalling non ci sarà. Quantomeno dall’inizio. Questa l’indicazione dopo la seduta pomeridiana di oggi di ritorno da Kiev. L’inglese infatti ha continuato a svolgere lavoro individuale dopo il problema muscolare dei giorni scorsi, rallentamento che lo costringerà a rimanere fuori contro gli azzurri domenica sera. In difesa ancora spazio a Bryan Cristante, in quel ruolo di regista arretrato che sta interpretando con ottimi risultati con Mancini e Ibanez ai lati. A centrocampo quindi sarà di nuovo cerniera a due con Villar e Diawara ad alternarsi nella costruzione del gioco, ma proprio con l’ex Napoli ad agire più da schermo contro la mediana avversaria.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, rientro dopo la sosta

Juan Jesus: positivo al coronavirus, in isolamento

Henrikh Mkhitaryan: lesione al soleo destro, rientro dopo la sosta

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, in dubbio per il Napoli

CRONACA ALLENAMENTO

Consueta divisione in due gruppi, chi ha giocato ieri contro lo Shakhtar e chi non è sceso in campo. Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato a parte.

PROBABILE FORMAZIONE

Considerate le condizioni di Smalling, a difesa di Pau Lopez ci saranno Mancini e Ibanez guidati appunto da Cristante. A centrocampo l’ex Diawara supporterà Villar in cabina di regia, mentre sugli esterni confermati Karsdorp e Spinazzola. L’attacco invece cambierà completamente rispetto a quello che ha schiantato a domicilio lo Shakhtar. Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko avranno il compito di colpire la difesa del Napoli di Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Fonseca.