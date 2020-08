Duisburg, lavoro tattico per la Roma nella rifinitura pre Siviglia

Rifinitura a Duisburg per la Roma, impegnata nell’ultimo allenamento prima della partita con il Siviglia. La squadra giallorossa ha preparato la sfida contro gli andalusi, in programma domani pomeriggio alle 18.55. Come quella tra Inter e Getafe, sarà una gara da dentro o fuori per entrambe le formazioni che, a differenza delle altre squadre impegnate negli ottavi di finale di Europa League, non hanno disputato la sfida di andata.

INDISPONIBILI

Jordan Veretout: squalificato, out con il Siviglia

Daniel Fuzato: fuori dalla lista Uefa, out con il Siviglia

Mert Cetin: fuori dalla lista Uefa, out con il Siviglia

Juan Jesus: fuori dalla lista Uefa, out con il Siviglia

Javier Pastore: fuori dalla lista Uefa, out con il Siviglia

ALLENAMENTO

Sotto la supervisione dello staff romanista, del vice presidente Baldissoni e del Ceo Fienga, la squadra ha effettuato la consueta rifinitura alla MSV Arena di Duisburg, dove domani andrà in scena la gara. Corsetta iniziale per il gruppo e seduta di riscaldamento eseguita all’ombra sul terreno di gioco, poi gruppo diviso in due per il torello e a seguire la classica parte tecnico-tattica. A guidare il gruppo Dzeko e Pellegrini, munito di maschera protettiva dopo il duro colpo subito nel match con la Fiorentina. La parte tattica, invece, è stata svolta senza le telecamere.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo il turnover contro la Juventus, Fonseca opta per la formazione tipo. Il tecnico portoghese deve però rinunciare a Smalling, tornato al Manchester United, e Veretout, squalificato. Zaniolo giocherà, Pellegrini è in dubbio: il centrocampista romano è in ballottaggio con Cristante per il posto affianco a Diawara. In difesa spazio al trio Ibanez-Mancini-Kolarov. Tra i pali torna Pau Lopez.

Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Ibanez, Mancini, Kolarov; B. Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.